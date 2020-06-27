Пропавшего накануне в Полоцке подростка нашли утонувшим
26 июня в искусственном водоеме в Полоцке обнаружили тело 16-летнего подростка.
Мальчик разыскивался милицией с 25 июня. Нашли его тело в водоеме на Парковой улице сотрудники ОСВОД, сообщается пресс-службой МЧС.
С юго-восточной стороны этой улицы в Полоцке расположены выработанные и затопленные карьеры, которые занимают площадь около 110 000 квадратных метров. С востока к ним примыкает лесной массив.
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