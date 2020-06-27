Жаркая погода сохранится в Витебской области и в субботу. Объявлен оранжевый уровень опасности

• 27/6/20 0:47 • Экалогія

О сильной жаре в субботу, 27 июня, предупреждают спасатели и синоптики, объявлен оранжевый уровень опасности.
К концу «Славянского базара в Витебске» жара только усилится. Фото Сергея Серебро

Днем в субботу на большей части территории Витебской области максимальная температура воздуха может достигнуть +30..+31 °С. Следует по возможности сократить нахождение на открытом солнце.

В пятницу, 26 июня, на метеостанции в Витебске столбик термометра поднимался до +29,9 °С.

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