Жаркая погода сохранится в Витебской области и в субботу. Объявлен оранжевый уровень опасности
О сильной жаре в субботу, 27 июня, предупреждают спасатели и синоптики, объявлен оранжевый уровень опасности.
Днем в субботу на большей части территории Витебской области максимальная температура воздуха может достигнуть +30..+31 °С. Следует по возможности сократить нахождение на открытом солнце.
В пятницу, 26 июня, на метеостанции в Витебске столбик термометра поднимался до +29,9 °С.
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