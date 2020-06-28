Набор мягкой мебели стоимостью более 2500 долларов покупает Бешенковичский райисполком

Сяржук Серабро • 28/6/20 15:42 • Эканоміка

Набор из мягкой мебели за 6175 рублей закупает из одного источника Бешенковичский районный исполнительный комитет.



Согласно документации закупки, приобретается комплект из трехместного раскладного дивана и двух кресел (3152 рубля), тахты-кровати с ортопедическим матрацем (1328 рублей) и письменного стола из массива дуба со столешницей из МДФ (1695 рублей).

Этот набор мебели должны поставить в Бешенковичский райисполком до 7 июля. Оплачивается эта покупка за счет местного бюджета.