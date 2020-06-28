Набор мягкой мебели стоимостью более 2500 долларов покупает Бешенковичский райисполком
Набор из мягкой мебели за 6175 рублей закупает из одного источника Бешенковичский районный исполнительный комитет.
Согласно документации закупки, приобретается комплект из трехместного раскладного дивана и двух кресел (3152 рубля), тахты-кровати с ортопедическим матрацем (1328 рублей) и письменного стола из массива дуба со столешницей из МДФ (1695 рублей).
Этот набор мебели должны поставить в Бешенковичский райисполком до 7 июля. Оплачивается эта покупка за счет местного бюджета.
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2 каментарыя
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28/Чэрвень/2020 у 18:16
Нет, ну сейчас майданутые (©) начнут - нашли время, от жиру бесятся!...
А если не предвзято взглянуть, по доброму?
Для того, чтобы принимать мудрые решения, начальству весь упомянутый перечень меблировки просто необходим. Где, как не за массивным дубовым столом, могут родится такие же массивно-дубовые мысли об улучшении жизни народца (©)? Где, как не на 3-х местном и, что особенно важно, раскладном, диване не сформировать окончательное судьбоносное решение? Положив при этом по одной ноге на кресло. Это не только удобно, но это и обязательно даст положительный эффект в смысле судьбоносности выработанного таким образом решения?!
А затем, как не ряди, необходимо передохнуть для принятия последующих массивно-дубовых. Тут без тахты-кровати не обойтись! А для выпрямления возможных отдельных неровностей в мышлении чиновника не обойтись без ортопедического матраса.
Так что, недовольные, давайте не будем спешить. Наши 6175 рублей могут окупиться очень быстро. Просто необходимо установить райисполкомовским наемным работникам уровень рентабельности принимаемых на указанной мебели (и не только) решений. При положительной - похвалить. При нулевой - предупредить. При отрицательной - вычесть. При повторной отрицательной - вычесть и уволить.
Размечтался? Наверное... 🙄
28/Чэрвень/2020 у 19:59 1
По словам классиков, даже Остап Бендер предпочитал исполкомы, обставленные дорогой шведской мебелью.