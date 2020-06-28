Пожар на торфянике в Витебском районе удалось потушить

ННВ • 28/6/20 14:23 • Здарэнні

К вечеру 26 июня был ликвидирован торфяной пожар в Витебском районе у деревни Лиопино.



Как писали «ННВ», горящие торфяники в 35 километра от Витебска обнаружили 22 июня. Было несколько очагов горения, общая площадь которых составляла 3 гектара.

Не смотря на трудности с подвозом воды к месту пожара, спасателям удалось локализовать очаги и постепенно сокращать площадь торфяного пожара. Вчера МЧС сообщило, о том, что к 18:36 26 июня это пожар на торфяниках был ликвидирован.