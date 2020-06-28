Уголовное дело возбудили в отношении жителя Постав, угрожавшего соцработнице пневматическим пистолетом

Іван Дзедушкін • 28/6/20 0:02 • Здарэнні

Пьяный поставчанин приставил пистолет к голове соцработницы, ухаживающей за его матерью.



Социальный работник ухаживает за лежачей женщиной-инвалидом в Поставах, которая живет с 41-летним сыном. 1 июня она пришла к подопечной и застала ее сына пьющим вместе со знакомым на кухне квартиры.

Стирая вещи матери мужчина, соцработница решила пристыдить за то, что тот бездельничает и пьянствует. В ответ мужчина подошел к ней, приставил к пистолет и сказал, что застрелит. Женщина испугалась, вышла из квартиры и вызвала милицию.

Милиционеры выяснили, что пистолет, внешне напоминающий ТТ, пневматический и привезен из России собутыльником хозяина. Однако в отношении поставчанина возбудили уголовное дело за угрозу убийством, сообщает пресс-служба МВД.

В Поставском РОВД рассказали, что подозреваемый не привлекался к уголовной ответственности, но состоит на учете в милиции как дебошир. Он не работает и оправдывает это необходимостью постоянно быть рядом с матерью, при этом живет на ее пенсию и пропивает эти деньги. Правда, иногда он помогал соцработнице ухаживать за матерью.