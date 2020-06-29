Из-за горящей квартиры на проспекте Фрунзе эвакуировали 11 жильцов дома, в том числе 2 детей
Вечером 28 июня произошел пожар в одной из квартир на первом этаже четырехэтажного дома на проспекте Фрунзе в Витебске, пожарным пришлось эвакуировать из подъезда жильцов.
Сообщение о пожаре в МЧС получили в 20:14. Пожарные спасли из горящей квартиры 45-летнего безработного хозяина. Также из квартир подъезда были эвакуированы 11 человек, среди которых 2 детей.
В результате пожара никто не пострадал, его причина устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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