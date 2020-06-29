Пассажир легковушки погиб в результате ДТП в Лепельском районе

Іван Дзедушкін • 29/6/20 12:01 • Здарэнні

В ночь c 27 на 28 июня в Лепельском районе на автодороге «Богушевск-Сенно-Лепель-Мядель» произошло ДТП, в котором погиб человек.



24-летний водитель «Fiat» не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате столкновения 27-летний пассажир получил тяжелые травмы и умер на месте аварии.

Водитель также был серьезно травмирован, но выжил, его доставили в реанимацию, сообщает пресс-служба ГАИ.

Похожее ДТП произошло 18 июня в Чашникском районе: 68-летний водитель не справился с управлением такой же «Opel Zafira» и вылетел в кювет. Авто врезалось в дерево, пассажирка погибла.