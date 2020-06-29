Странную пену заметили в устье Витьбы, от реки исходил неприятный запах. Фотофакт

Юрый Шэпелеў • 29/6/20 0:27 • Экалогія

28 июня в устье Витьбы поверхность воды была покрыта странной пеной белого цвета.



От воды при этом исходил неприятный запах — толи чего-то гниющего, толи канализационных стоков. Пена стекала в Двину и там постепенно растворялась в большом потоке воды.

Подобное явление наблюдалось пять лет назад, но на Двине: из стока ливневой канализации напротив пирамиды хлынул поток такой же белой пены.

На Витьбе пена в устье появлялась практически ровно год назад, примечательно, что эта шуба покрыла воду также как и сейчас — после проливного дождя.