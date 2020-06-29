Волонтеров приглашают на «Славянский базар в Витебске»
«Славянский базар в Витебске» ищет волонтеров, для помощи в проведении мероприятий фестиваля.
Впервые волонтеры появились на витебском музыкальном форуме в прошлом году. Они помогали зрителям найти свои места, подсказывали дорогу гостям города и выполняли массу других важных функций во время прошлогоднего фестиваля.
В этом году дирекция «Славянского базара в Витебске», не смотря на особые условия проведения форума из-за пандемии COVID-19, решила продолжить традицию и приглашает желающих присоединиться к команде фестиваля.
Как и раньше, стать волонтерами могут только совершеннолетние жители Витебска. Для этого на сайте дирекции фестиваля необходимо до 6 июля заполнить специальную анкету.
В заявке желательно упомянуть о своих умениях и таланте, а также рассказать об имеющемся опыте волонтерской работы.
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