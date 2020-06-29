Волонтеров приглашают на «Славянский базар в Витебске»

ННВ • 29/6/20 14:26 • Культура

«Славянский базар в Витебске» ищет волонтеров, для помощи в проведении мероприятий фестиваля.



Впервые волонтеры появились на витебском музыкальном форуме в прошлом году. Они помогали зрителям найти свои места, подсказывали дорогу гостям города и выполняли массу других важных функций во время прошлогоднего фестиваля.

В этом году дирекция «Славянского базара в Витебске», не смотря на особые условия проведения форума из-за пандемии COVID-19, решила продолжить традицию и приглашает желающих присоединиться к команде фестиваля.

Как и раньше, стать волонтерами могут только совершеннолетние жители Витебска. Для этого на сайте дирекции фестиваля необходимо до 6 июля заполнить специальную анкету.

В заявке желательно упомянуть о своих умениях и таланте, а также рассказать об имеющемся опыте волонтерской работы.