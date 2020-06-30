Магазин «Копеечка» сгорел ночью в Лепеле

ННВ • 30/6/20 13:03 • Здарэнні

В ночь с 29 на 30 июня в Лепеле произошел пожар магазина «Копеечка», расположенного в здании №34 на улице Чуйкова.



Сообщение о загорании пожарные получили в 2:38. Когда на место прибыли первые экипажи спасателей магазин, принадлежащий филиалу «Кричев» ЗАО «Доброном» горел открытым пламенем.

Поскольку была ночь, то на момент пожара людей в магазине не было, никто не пострадал. Огнем в здании магазина были уничтожены крыша, потолок оборудование и товары, а также повреждены стены, сообщается пресс-службой МЧС.

По факту пожара МЧС проводит проверку, устанавливается его причина.