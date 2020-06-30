Семь гектаров дикорастущего мака уничтожили милиционеры в Лепельском и Полоцком районах

Іван Дзедушкін • 30/6/20 23:41 • Здарэнні

Более трех центнеров дикорастущего мака уничтожила милиция в Лепельском и Полоцком районах.



В Лепельском районе мак произрастал на двух гектарах полей в районе деревни Радунь. На этой площади милиционеры сорвали 1870 цветков. Общая масса собранных наркосодержащих растений составила 230 килограммов.

Укос в Полоцком районе был несколько скромнее, хотя там мак рос на пяти гектарах. Однако на них оперативники насчитали только 950 растений общей массой 107 килограммов.

Собранные растения, которые являются источником опиатов, были уничтожены милиционерами. Местные ОВД начали проверки, сообщает УВД Витебского облисполкома.

В белорусском уголовном кодексе предусмотрена ответственность за выращивание мака, статья 329 УК Республики предусматривает за незаконные посев и (или) выращивание растений либо грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в целях их сбыта или изготовления либо иного получения наркотических средств или психотропных веществ наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок.