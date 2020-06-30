За Бабарико в Витебске собрали 13 332 подписи, а за Цепкало 3543. Большую их часть посчитали недействительными

Сяржук Серабро • 30/6/20 15:45 • Палітыка

Недействительными признали подписи, поданные за Виктора Бабарико, в Железнодорожном и Первомайском районах, а за Валерия Цепкало — в Октябрьском и первомайском.



Инициативная группа Виктора Бабарико смогла собрать в Октябрьском районе 4320 подписей, в Первомайском — 7504, в Железнодорожном — 1508. При проверке комиссии двух последних районов якобы нашли более 15% недостоверных подписей и в результате признали все подписные листы недействительными — то есть 9012 подписей из 13 332.

За Валерия Цепкало члены его команды собрали в Октябрьском районе 1221 подпись, в Первомайском — 1943, а в Железнодорожном — 379. Снова комиссии из двух районов (на этот раз Октябрьского и Первомайского) нашли более 15% недостоверных подписей и признали недействительными все подписные листы, что дало 3164 подписей из 3543.

Как видим, действительными подписи за этих обоих кандидатов были признаны в тех районах Витебска, где за каждого их них подписалось наименьшее число людей.

При проверке подписей, собранных за других кандидатов в Витебске, в том числе альтернативных Александру Лукашенко, количество недостоверных подписей никогда не превышало 7%.