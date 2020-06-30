За Бабарико в Витебске собрали 13 332 подписи, а за Цепкало 3543. Большую их часть посчитали недействительными

• 30/6/20 15:45 • Палітыка

Недействительными признали подписи, поданные за Виктора Бабарико, в Железнодорожном и Первомайском районах, а за Валерия Цепкало — в Октябрьском и первомайском.
Огромная очередь во время сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты в Витебске. Фото Сергея Серебро

Инициативная группа Виктора Бабарико смогла собрать в Октябрьском районе 4320 подписей, в Первомайском — 7504, в Железнодорожном — 1508. При проверке комиссии двух последних районов якобы нашли более 15% недостоверных подписей и в результате признали все подписные листы недействительными — то есть 9012 подписей из 13 332.

Встреча Виктора Бабарико с членами инициативной группы в Витебске. Фото Сергея Серебро

За Валерия Цепкало члены его команды собрали в Октябрьском районе 1221 подпись, в Первомайском — 1943, а в Железнодорожном — 379. Снова комиссии из двух районов (на этот раз Октябрьского и Первомайского) нашли более 15% недостоверных подписей и признали недействительными все подписные листы, что дало 3164 подписей из 3543.

Встреча Валерия Цепкало с членами инициативной группы в Витебске. Фото Сергея Серебро

Как видим, действительными подписи за этих обоих кандидатов были признаны в тех районах Витебска, где за каждого их них подписалось наименьшее число людей.

Огромная очередь во время сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты в Витебске. Фото Сергея Серебро

При проверке подписей, собранных за других кандидатов в Витебске, в том числе альтернативных Александру Лукашенко, количество недостоверных подписей никогда не превышало 7%.

Огромная очередь во время сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты в Витебске. Фото Сергея Серебро

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