Что за необычные наручники покупает витебская милиция накануне выборов?

Сяржук Серабро • 01/7/20 15:44 • Падзеі

Закупку партии наручников стоимостью 4550 рублей проводит Управление внутренних дел Витебского облисполкома. Что в них необычного?



Согласно документации закупки, витебская милиция приобретает 35 штук так называемых конвойных наручников. Эти наручники отличаются от тех, которыми обычно оснащены патрульные милиционеры, тем, что браслеты в них соединены относительно длинной цепью.

Закупаемые наручники должны быть выполнены из вороненой или оцинкованной стали, а их браслеты соединяться между собой цепью длиной от 40 до 50 сантиметров.

Оплачивается закупка за счет бюджетных средств, а поставить партию конвойных наручников УВД Витебского облисполкома должны до 20 июля.