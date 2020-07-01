Детская горка за 2000 долларов может появиться в Воропаево

Сяржук Серабро • 01/7/20 15:19 • Эканоміка

На заработанные на субботнике средства в Воропаево собираются купить детскую горку за 5000 рублей, цена на сайте производителя почти в три раза меньше.



Запрос ценовых предложений на детский игровой комплекс на сайте госзакупок разместил Поставский межотраслевой центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций.

Согласно техническому заданию, для установки в Воропаево хотят приобрести аттракцион из клееного бруса состоящий из горки, лестницы, качелей и песочницы внизу. Площадь конструкции не менее 4,1х4,7 метра, высота — 3,5 метра, длина ската — 1,5 метра. Она должна выдерживать нагрузку в четверть тонны.

Горка покупается за счет средств, заработанных во время субботника. На нее готовы потратить 5000 рублей из этих денег.

«ННВ» нашли детскую горку, идеально подходящую под техническое описание и практически совпадающую с эскизом в документации закупки. На сайте производителя такая же горка, но с двумя качелями, стоит всего 1790 рублей.

Правда, цена запрашивается не только на само изделие, но и на его доставку с установкой. Так что возможно более 3000 рублей сверху цены производителя закладывается именно на эти услуги...