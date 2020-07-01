Детская горка за 2000 долларов может появиться в Воропаево

• 01/7/20 15:19 • Эканоміка

На заработанные на субботнике средства в Воропаево собираются купить детскую горку за 5000 рублей, цена на сайте производителя почти в три раза меньше.
Детская горка. Фото vikingwood.by

Запрос ценовых предложений на детский игровой комплекс на сайте госзакупок разместил Поставский межотраслевой центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций.

Согласно техническому заданию, для установки в Воропаево хотят приобрести аттракцион из клееного бруса состоящий из горки, лестницы, качелей и песочницы внизу. Площадь конструкции не менее 4,1х4,7 метра, высота — 3,5 метра, длина ската — 1,5 метра. Она должна выдерживать нагрузку в четверть тонны.

Горка покупается за счет средств, заработанных во время субботника. На нее готовы потратить 5000 рублей из этих денег.

«ННВ» нашли детскую горку, идеально подходящую под техническое описание и практически совпадающую с эскизом в документации закупки. На сайте производителя такая же горка, но с двумя качелями, стоит всего 1790 рублей.

Правда, цена запрашивается не только на само изделие, но и на его доставку с установкой. Так что возможно более 3000 рублей сверху цены производителя закладывается именно на эти услуги...

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