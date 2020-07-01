Дирекция «Славянского базара» запустила инфолинию, для купивших билеты на отмененные концерты

ННВ • 01/7/20 14:17 • Культура

Из-за возросшего потока звонков после отмены ряда концертов программы «Славянского базара-2020» дирекция фестиваля была вынуждена запустить специальную информационную линию.



— После того как мы объявили изменения в программе, количество ваших обращения выросло в десятки раз. К сожалению, справиться с таким потоком непросто: мы хотим уделить время каждому, а некоторые ситуации требуют детального разъяснения, — прокомментировали ситуацию в дирекции.

В связи с этим было принято решение запустить собственную службу поддержки фестиваля. Теперь по кроткому номеру *129, который будет работать с 9:00 до 18:00, можно получить разъяснения по изменениям в афише, а также возврату или обмену билетов фестивальной программы.

Напомним, что 17 июня на пресс-конференции в Национальном пресс-центре в Минске было сообщено об отмене всех концертов «Славянского базара в Витебске», запланированных в закрытых помещениях. В результате фестиваль лишился всех сольников, в том числе тех, которые должны были состояться в Летнем амфитеатре. Программа «Славянского базара-2020» была существенно переформатирована в сторону open-air мероприятий.