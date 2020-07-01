Люди погибли на пожарах в Глубокском и Докшицком районах. Видео

Зоя Машэка • 01/7/20 12:50 • Здарэнні

В Витебской области произошли два пожара с человеческими жертвами — в Глубокском и Докшицком районах.



30 июня в 7:03 пожарным сообщили о горящем доме в деревне Вышедки Глубокского района. Во время тушения пожара под завалом из обрушившихся конструкций спасатели нашли тело погибшего 62-летнего пенсионера.

Огнем в доме уничтожены крыша и потолок, а также повреждены стены и имущество.

1 июля в 2:54 начался пожар сблокированного дома в деревне Ветера Докшицкого района. К моменту приезда пожарных крыша дома горела открытым пламенем.

В ходе разведки и тушения пожара спасатели нашли в первой квартире тело ее 50-летнего хозяина. Вторая квартира пустовала, так как в ней никто не жил, сообщается пресс-службой МЧС.

В результате пожара в доме были повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество.

Причина этих пожаров устанавливается.