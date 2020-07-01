Обнаруженный на пожарище в Глубокском районе пенсионер был убит, его дом подожгли, чтобы скрыть преступление

Іван Дзедушкін • 01/7/20 23:52 • Крымінал

Еще один пожар в Витебской области оказался подстроенным, чтобы скрыть убийство, теперь в Глубокском районе.



Как сообщали «ННВ», утром 30 июня пожарные при тушение дома в деревни Вышедки Глубокского района обнаружили под обрушившимися конструкциями тело 62-летнего хозяина. Приехавшая следственно-оперативная группа пришла к выводу, что смерть пенсионера носит криминальный характер.

Правоохранители установили, что накануне, вечером 29 июня, в одном из сельских домов компания из трех мужчин устроила застолье с алкоголем. Во время попойки произошел конфликт и 39-летний сельчанин нанес пожилому гостю травмы.

Проспавшись, двое участников застолья обнаружили в своей компании труп. Они оттащили тело пенсионера к нему домой, а затем подожгли избу.

В отношении двух мужчин возбудили уголовное дело по части 1 стать 139 УК — убийство. Обоих подозреваемых задержали. Точную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза, об этом «ННВ» сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Пятью днями ранее подобный инцидент произошел в Верхнедвинском районе. Там также мужская компания «соображала на троих», в ходе застолья 27-летний парень порезал 66-летнего пенсионера. Когда молодой человек проснулся и осознал, что произошло, он сжег дом вместе с телом убитого и спящим вторым собутыльником.