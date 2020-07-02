46 человек утонули в Витебской области за полгода. Прокуратура нашла нарушения в организации мест купания

Сяржук Серабро • 02/7/20 14:43 • Здарэнні

За июнь в Витебской области утонул 21 человек, всего на водоемах и водотоках Витебской области за полгода уже погибли 46 человек.



Прокуратура отмечает рост гибели людей от утопления на территории Витебской области. Если в 2019 году за пять первых месяцев утонули 19 человек, то в 2020 — уже 25, то есть на 31,6% больше.

Проверки, проведенные прокурорскими работниками, показали, что органы местной власти не приняли должных мер по:

содержанию и отведению достаточного количества благоустроенных мест для купания граждан на водоемах;

определению запрещенных к купанию опасных мест;

исключению свободного доступа граждан на водоемы техногенного происхождения.

Как показал анализ случаев утопления, в ряде случаев, помимо беспечности погибших, причинами трагедий становилось и плохое обеспечение подразделений ОСВОД специальным оборудованием для спасения людей, недостаточное количество спасателей, несоблюдение требований законодательства о содержании и оборудовании пляжей и мест для купания, по очистке дна акватории.

Например, на пляже в Россонах спасательный пост ОСВОД в нарушение требований законодательства не оснащен моторной лодкой. На территории Россонского района находятся 192 больших и малых озера, однако при этом официально только одно место разрешено для массового отдыха. Это явно недостаточно для удовлетворения потребностей населения, считает прокуратура, а поэтому население региона, особенно в агрогородках, купается в неблагоустроенных местах.

Прокуроры установили, что до настоящего времени большинство из посещаемых жителями Витебской области водоемов, где наиболее часто фиксируются чрезвычайные происшествия, не имеют официального статуса места отдыха и, как следствие, благоустроенных пляжей и спасательных станций. Такая ситуация на озеро Святое в Лепеле, пляжах на Двине и карьере в микрорайоне Лазовка в Полоцке.

По-прежнему нарекания вызывает оснащенность и санитарное состояние мест массового отдыха граждан в Лиозненском, Шарковщинском, Лепельском и Толочинском районах.

При этом часть райисполкомов поднимали вопросы создания дополнительных сезонных спасательных постов, но вследствие недостатка финансирования они остаются неразрешенными (Поставский и другие районы). Особую обеспокоенность вызывает состояние дел по обеспечению безопасности граждан на воде в акватории озера Освейское в Верхнедвинском районе.

По результатам проверки прокуратура Витебской области внесла представление в Витебский областной исполнительный комитет, в котором трубует провести работу по получению технических паспортов пляжей, принять меры по исключению фактов использования гражданами стихийных пляжей, водоемов техногенного характера в качестве мест отдыха, решить вопрос о создании арендатором ООО «Интерсервис» на Освейском озере ведомственного спасательного поста, создания спасательного поста ОСВОД на базе ПАСП №16 Верхнедвинского района, а также привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях .

Рассмотрение акта надзора находится на особом контроле прокуратуры Витебской области. Вопросы безопасности жизни людей на воде остаются в поле зрения надзорного ведомства до окончания купального сезона, сообщает пресс-служба прокуратуры Витебской области.