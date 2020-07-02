Программа Дня Независимости Витебске
День вышиванки и открытие новой Доски почета, рассказываем, какие мероприятия пройдут в Витебске на День Независимости.
3 июля
Площадь Победы
10:00 Торжественное возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины. Митинг.
10:30 Торжественная церемония занесения на доску Почета Витебской области и г. Витебска победителей соревнования по итогам работы за 2019 год.
11:15–13:00 «Беларусь спеўная!». Трансляция праздничной концертной программы, музыкальные поздравления на больших экранах.
21:00–23:00 «Беларусь родная». Праздничный концерт.
22:55–23:00 Акция «Споем гимн вместе».
23:00 Праздничный фейерверк.
Улица Замковая
11:15 Торжественное возложение цветов к бюсту Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда П. М. Машерова.
Витебский областной краеведческий музей
11:30 Открытие обновленной экспозиции «Защитники Отечества» («Витебщина в годы Великой Отечественной войны»).
Комплекс культурно- массового отдыха имени Советской Армии
10:00–20:00 «Славим имя твое, Беларусь!». Праздничное гуляние.
Работают пункт проката, аттракционы.
Парк Победителей, Аллея воинской славы, Парк культуры и отдыха железнодорожников, пойма реки Витьбы
10:00–22:00 Работа аттракционов.
Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина»
2.07 (16:00–18.00) «Дзень вышыванкі». Праздник в рамках республиканского проекта БРСМ.
4.07 (12:00–18:30) «Свой среди своих». День белорусского бренда.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.