Программа Дня Независимости Витебске

Ульяна Церашкова • 02/7/20 0:41 • Афіша

День вышиванки и открытие новой Доски почета, рассказываем, какие мероприятия пройдут в Витебске на День Независимости.



3 июля

Площадь Победы

10:00 Торжественное возложение венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков Витебщины. Митинг.

10:30 Торжественная церемония занесения на доску Почета Витебской области и г. Витебска победителей соревнования по итогам работы за 2019 год.

11:15–13:00 «Беларусь спеўная!». Трансляция праздничной концертной программы, музыкальные поздравления на больших экранах.

21:00–23:00 «Беларусь родная». Праздничный концерт.

22:55–23:00 Акция «Споем гимн вместе».

23:00 Праздничный фейерверк.

Улица Замковая

11:15 Торжественное возложение цветов к бюсту Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда П. М. Машерова.

Витебский областной краеведческий музей

11:30 Открытие обновленной экспозиции «Защитники Отечества» («Витебщина в годы Великой Отечественной войны»).

Комплекс культурно- массового отдыха имени Советской Армии

10:00–20:00 «Славим имя твое, Беларусь!». Праздничное гуляние.

Работают пункт проката, аттракционы.

Парк Победителей, Аллея воинской славы, Парк культуры и отдыха железнодорожников, пойма реки Витьбы

10:00–22:00 Работа аттракционов.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина»

2.07 (16:00–18.00) «Дзень вышыванкі». Праздник в рамках республиканского проекта БРСМ.

4.07 (12:00–18:30) «Свой среди своих». День белорусского бренда.