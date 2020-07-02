Витебский горисполком возобновил личные приемы в обычном режиме

ННВ • 02/7/20 13:29 • Грамадства

Чиновники Витебского горисполкома с 1 июля начали проводить личные приемы горожан в обычном режиме.



Возможность возобновить личный прием руководством и начальниками структурных подразделений горисполкома в обычном режиме появилась благодаря улучшению эпидемиологической ситуации, сообщает сайт городского исполнительного комитета.

Для того, чтобы попасть на личный прием к руководству горисполкома необходимо записаться на него в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц по телефонам: 33-62-70 и 33-62-49.

При этом у горожан остается выбор, они по-прежнему могут не идти к чиновнику в кабинет, а воспользоваться возможностью дистанционного прима при помощи телефонной связи.