Выгнали за мобильный телефон — во время централизованного тестирования в Витебской области абитуриента удалили из аудитории за пронос гаджета

ННВ • 02/7/20 15:32 • Адукацыя

Пронесшего на сдачу тестов по математике мобильный телефон абитуриента выгнали из аудитории.



Сейчас в Витебской области прошло централизованное тестирование по трем основным предметам: белорусский и русский языки, математика. Зарегистрировались на эти тесты 10 621 участников, однако пройти их решились только 10 120 человек. В прошлом году желающих было значительно больше — 12 419 и 11 981 соответсвенно.

1 июля произошел инцидент во время проведения тестирования по математике — один из абитуриентов пронес в аудиторию мобильный телефон и был удален за нарушение, сообщает пресс-служба КГК Витебской области.

В прошедшем году по итогам всей вступительной кампании было удалено 2 абитуриента за аналогичное нарушение.

Комитет государственного контроля Витебской области обращает особое внимание абитуриентов и их родителей на то, что участникам централизованного тестирования запрещено иметь при себе, а также использовать в аудитории мобильные телефоны и иные средства приема-передачи информации. Более того, вбитуриентам запрещен пронос в аудиторию любых предметов кроме документа, удостоверяющего личность, пропуска и ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета.

Однако при выполнении педагогических тестов по химии и физике разрешается использование непрограммируемого калькулятора, который не является средством хранения, приема и передачи информации (на клавишах данного устройства (или рядом с ними) не должно быть изображений букв любого алфавита).