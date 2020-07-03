Маршрутка вылетела в кювет Шумилинском районе, пострадали ребенок и женщина

Іван Дзедушкін • 03/7/20 14:58 • Здарэнні

Два пассажира новополоцкой маршрутки пострадали в результате ДТП, которое произошло неподалеку от городского поселка Оболь в Шумилинском районе.



Вечером 2 июля на 5 километре автодороги «Оболь-Полоцк» 54-летний водитель микроавтобуса «Iveco», принадлежащего компании «Ежик», ехавший по маршруту «Витебск-Новополоцк» не справился с управлением и вылетел в кювет, где перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия 11 человек доставили в медицинское учреждение для осмотра и оказания помощи. Два пассажира — 38-летняя женщина и 9-летний мальчик — получили травмы и были госпитализированы в больницу, сообщает пресс-служба витебской милиции.

По факту этого ДТП начали проверку, которая должна установить все обстоятельства произошедшего.