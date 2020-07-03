В Витебске торжественно открыли новую доску почета на площади Победы

• 03/7/20 12:27 • Грамадства

В Витебске 3 июля, в День независимости, торжественно открыли новую доску почета на площади Победы. На церемонии присутствовали представители городской и областной власти, трудовых коллективов.

На доску почета нанесено 40 предприятий - по 20 от города Витебска и Витебской области. Сооружение представляет собой стелу с гербом Беларуси и боковыми «крыльями». Стела и части «крыльев» отделаны гранитом.

Работы по установке доски почета шли два месяца - с марта по май. Она обошлась бюджету города в более чем 150 тысяч рублей.

  • 60
  •  
  •  
  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі:

Чытайце яшчэ

1 каментар

  1. ooo  
    3/Ліпень/2020 у 14:29

    Ну никак не могут без ковровой дорожки! 😀 😀 😀
    Трёхпроцентный электорат. И "педагоги" в первых рядах ...

    Адказаць  |  Цытаваць 

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 