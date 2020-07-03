В Витебске торжественно открыли новую доску почета на площади Победы

Ігар Мацьвееў • 03/7/20 12:27 • Грамадства

В Витебске 3 июля, в День независимости, торжественно открыли новую доску почета на площади Победы. На церемонии присутствовали представители городской и областной власти, трудовых коллективов.

На доску почета нанесено 40 предприятий - по 20 от города Витебска и Витебской области. Сооружение представляет собой стелу с гербом Беларуси и боковыми «крыльями». Стела и части «крыльев» отделаны гранитом.

Работы по установке доски почета шли два месяца - с марта по май. Она обошлась бюджету города в более чем 150 тысяч рублей.