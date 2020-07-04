Более 800 человек вылечились от COVID-19 в Оршанском районе, сколько всего заразилось людей, не сообщается

Сяржук Серабро • 04/7/20 1:09 • Здароўе

По состоянию на 1 июля в Оршанском районе насчитывалось 814 человек, которые излечились от коронавирусной инфекции. Там заявляют о тенденции к стабилизации эпидемиологической ситуации.



Последний раз отчет об эпидемиологической ситуации в Оршанском районе был опубликован 22 апреля, тогда на 82 случая заражения, в районе было 5 выздоровевших пациентов и 3 умерших.

На начало июня сообщалось лишь о том, что в регионе выздоровели 320 пациента. Также стало известно, что в эпидемический процесс, кроме Орши и Барани, были вовлечены еще 31 населенный пункт.

Теперь, по информации Оршанского зонального ЦГЭ, после прохождения лечения выздоровели и выписаны 814 человек. При этом на Оршанщине сделано более 13 000 тестов на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, а также более 2300 экспресс-тестов для определения антител к COVID-19.

С 25 июня по мнению оршанских медиков, при регистрации вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции, отмечается тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости инфекцией COVID-19, а также снижение количества заболевших пневмонией.