На «Витебскдреве» опять был пожар, повреждено 90 метров воздуховода вентиляции

Сяржук Серабро • 04/7/20 14:17 • Здарэнні

Очередной пожар на деревообрабатывающим предприятии ОАО «Витебскдрев» произошел на День Независимости, повреждения куда более масштабные, чем во время предыдущих ЧП.



3 июля в 11:06 пожарные по системе автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» получили сообщение об обнаружении пожара в здании цеха по производству древесноволокнистых плит.

Огнем в результате пожара были повреждены сразу 90 погонных метров воздуховода вытяжной вентиляции. Во время предыдущих пожаров таких масштабных повреждений не было, максимум выгорало 10 метров воздуховода.

Люди на пожаре не пострадали. Сейчас пожарные устанавливают причину загорания, сообщается пресс-службой МЧС.

Только по имеющейся у «ННВ» информации, это уже пятый пожар на ОАО «Витебскдрев» за неполных три года. Деревообрабатывающее предприятие горело два раза в 2018 году и два раза — в 2019 году. После первых двух пожаров ОАО «Витебскдрев» объявило тендер на закупку системы искрообнаружения и гашения для вентиляции пресса и купило эту систему за 52 420 евро.