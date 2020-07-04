Производитель мороженого хочет найти самый улыбчивый город Беларуси, чтобы опровергнуть исследования Gallup

ННВ • 04/7/20 14:53 • Грамадства

Этим летом бренд мороженого «ТОП» задумал определить, какой из городов в Беларуси самый улыбчивый. Место своего родного города на пьедестале смайлов будут определять сами горожане.



Согласно исследованиям Gallup, белорусы признаны одними из самых неэмоциональных и неулыбчивых в мире. Чтобы убедиться в обратном возникла идея выяснить, в каком из городов нашей Родины живут самые улыбчивые люди.

Витебляне могут помочь родному городу получить звание самого улыбчивого в Беларуси, приняв участие в этом челлендже. Любой желающий может поддержать Витебск своей улыбкой и тем самым повысить его рейтинг.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте topsmile.by. Уже за регистрацию начисляются улыбки, также смайлы можно получать за авторизацию раз в стуки, составление коллажей, участие в игре и т.п.

Победителя среди городов Беларуси выберут 20 августа, уже после главной электоральной кампании страны. Организаторы обещают, что условия для больших и малых городов будут равными — рейтинг улыбчивости будут рассчитываться пропорционально населению.

— Сейчас особенно важно сохранять позитивный настрой и вызывать хорошие эмоции. Даже если повседневные дела и заботы поглощают, всегда есть минутка, чтобы вспомнить о приятном, улыбнуться или поделиться настроением с друзьями и близкими. Теперь же заодно можно помочь своему родному городу стать самым улыбчивым в Беларуси, – так объясняют идею своей затеи в компании «Санта Бремор».