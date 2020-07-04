За пять месяцев в Витебской области ввели в эксплуатацию 89 000 квадратных метров жилья,

Сяржук Серабро • 04/7/20 15:12 • Эканоміка

За январь-май 2020 года в Витебской области введено в эксплуатацию 89 000 квадратных метров общей площади жилья. Это 1100 новых квартир. 40% жилья построено с господдержкой.



43 400 квадратных метров площади введенного в эксплуатацию жилья, то есть, практически половина, построено для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. При этом из них 36 000 «квадратов» строились с использованием государственной поддержки.

Примерно пятая часть из всего построенного жилья возводилась в сельской местности — там сдали 18 000 квадратных метров общей площади жилья, сообщает Главное статистическое управление Витебской области.

В прошлом году за этот же период ввели в эксплуатацию несколько меньше — 85 800 квадратных метров общей площади жилья, при этом с господдержкой было построено только 17 400 «квадратов».