Педофила задержали в Витебске, он год снимал детское порно, заманивая девочек через соцсети

Іван Дзедушкін • 05/7/20 13:49 • Крымінал

Двадцатилетнего педофила, почти год снимавшего детское порно с участием девочек из разных уголков Беларуси, задержали в Витебске.



По информации отдела по противодействию торговле людьми Октябрьского РОВД молодой человек, ранее судимый за оборот наркотиков, с помощью груминга заманивал в свои сети несовершеннолетних девочек, совершал с ними действия сексуального характера и снимал детское порно.

Так, что с июня прошлого года по апрель нынешнего парень регулярно встречался и занимался сексом с пятнадцатилетней витеблянкой. В это же время он в соцсетях активно переписывался с юными девочками из разных регионов страны, очаровывал их и ненавязчиво предлагал секс.

Милиция считает, что так называемыми груминговыми действиями, двадцатилетний витеблянин склонял детей к интимной близости.

После экспертизы изъятых у парня смартфона и компьютера было установлено, что он совершал развратные действия в отношении малолетних, а кроме того изготавливал и распространял порнографические материалы с участием несовершеннолетних девочек.

В результате Следственный комитет возбудил в отношении молодого жителя Витебска уголовные дела за преступления против половой неприкосновенности или половой свободы несовершеннолетних и за оборот детской порнографии, сообщается пресс-службой МВД.