По новому Полоцкому путепроводу впервые проехал трамвай. Фотофакт

ННВ • 05/7/20 14:57 • Падзеі

4 июля еще до открытия по Полоцкому путепроводу в Витебске впервые после начала реконструкции проехал трамвай.



Спустя восемнадцать с половиной месяцев отсутствия трамвайного движения через Полоцкий путепровод вновь проехал трамвай. «Буханку» на виадуке заметили читатели «ННВ». Они также сообщили, что вагон проехал и часть улицы Титова.

Фото этого события были опубликованы на сайте TransPhoto Станиславом Тихомировым. Как оказалось первым на реконструированный Полоцкий путепровод въехал трамвай модели РВЗ-6М, этот вагон под номером ВС-1 297 переоборудован под вышку для работ на контактной сети.

Движение транспорта, в том числе и трамваев, по Полоцкому путепроводу было прекращено 15 ноября 2018 года в 10:00. Причиной стало требование прокуратуры закрыть виадук из-за его аварийного состояния.