В Витебске отменили ряд мер, введенных в связи с эпидемий COVID-19

Сяржук Серабро • 05/7/20 0:47 • Здароўе

С 1 июля в Витебске начала действовать новая редакция плана дополнительных мероприятий в по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19 — отменен ряд ранее введенных ограничений.



Согласно решению горисполкома от 30 июня в план, принятый 27 марта внесен ряд изменений: пункты 5 – 8, 12, 18 – 20 и абзац четвертый пункта 21 исключены, а пункты 9, 14 изложены в новой редакции.

Пунктами 5 — 8 были введены ряд ограничений, касающихся пребывания детей в школах и дошкольных учреждениях, порядка занятий в высших, средних специальных и профессионально-технических учебных заведений, посещения общежитий и работы библиотек, которые теперь сняты.

Также отменены:

требование рассаживать зрителей в кинотеатрах, концертных залах и прочих объектах культуры на расстояние в полтора метра (пункт 18);

требование принимать посетителей в парикмахерских, салонах красоты и иных подобных заведениях только по записи и с перерывом в 5 минут между каждым клиентом (пункт 19);

ограничение на работу дискотек, ночных клубов и иных развлекательных заведений после 23:00 пункт 20).

Кроме того снят запрет на посещение промышленных объектов посторонними лицами.

Пункт 9, который ранее отменял проведение презентаций, выставок и ярмарок, теперь теперь лишь требует организовать их проведение с обеспечением профилактических мероприятий (наличие антисептика для обработки рук, проведение уборок с использованием дезинфицирующих средств, использование персоналом при необходимости средств защиты органов дыхания). А из пункта 14 убрали требование об отмене презентаций, рекламных акций и дегустаций в торговых центрах.