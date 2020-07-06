Мин нет — милиция завершила проверку зданий в Витебске, о которых неизвестный сообщил, что они заминированы

ННВ • 06/7/20 16:29 • Здарэнні

Милиция сообщила о том, что все 12 объектов в Витебске, указанных в электронном письме, как заминированные, проверены саперами и безопасны.



Как писали «ННВ», 6 июля МВД получила по электронной почте сообщение о готовящихся взрывах в 12 объектах, расположенных в Витебске — это были торговые центры и учреждения образования.

Территория этих зданий была обследована специалистами МВД, однако, как и в предыдущих подобных случаях, никаких взрывоопасных предметов обнаружить не удалось. Информация о минировании не подтвердилась, опасных предметов не обнаружено. Сейчас милиция устанавливает личность злоумышленника отправишего ложное сообщение об опасности, сообщается пресс-службой МВД.