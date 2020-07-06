Навозная жижа попала в реку Суходровка, это стоки от фермы СУП «Липовцы»
5 июля на молочно-товарном комплексае СУП «Липовцы» возле деревни Кузменцы Витебского района размыло размыло обвалования чека-накопителя очистных сооружений, навозная жижа попала в речку Суходровка.
Навозосодержащие стоки перелились через ограждение очистных сооружений и попали сначала в мелиоративный канал, а по нему — в реку. Обвалование в месте утечки было восстановлено работниками сельхозпредприятия.
Мора рыбы в Суходровке пока не наблюдается. Работники Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды взяли из речки пробы воды для проведения анализов, результаты которых должны быть готовы 10 июля, сообщается пресс-службой МЧС.
Пару недель назад похожий инцидент произошел в Полоцком районе, там прорвало ограждения отстойников на комплексе по выращиванию крупного рогатого скота филиала ОАО «Полоцкий КХП» СПК «Горяны-Агро».
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