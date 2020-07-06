Пошел за вениками, а напоролся на мины — под Витебском мужчина обнаружил несколько десятков взрывоопасных предметов

Іван Дзедушкін • 06/7/20 15:50 • Здарэнні

Отправляясь за березовыми ветками для банных веников, сельчанин не подозревал, какую находку он обнаружит в лесу.



В лесном массиве неподалеку от деревни Еремино он увидел ржавые боеприпасы. Мужчина сразу позвонил в милицию и к нему направили группу разминирования из войсковой части 5524 внутренних войск.

Когда саперы обследовали окрестности, а в этой местности во время Второй мировой войны шли ожесточенные бои, они нашли тридцать 81-милиметровых минометных мин, семь 75-миллиметровых артиллерийских снарядов калибра, семь ручных оборонительных гранат Ф-1 и две ручные наступательные гранаты РГ-42.

Все обнаруженные боеприпасы времен Второй мировой войны саперы вывезли и уничтожили, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.