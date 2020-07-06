Телефонный террорист сообщил о минировании 12 зданий в Витебске, милиция обследует эти адреса. Видео

Іван Дзедушкін • 06/7/20 14:38 • Здарэнні

6 июля оперативно-дежурная служба МВД получила по электронной почте письмо, в котором говорилось о готовящихся взрывах в 12 объектах, расположенных в Витебске — атаке подверглись торговые центры и учреждения образования.



По указанным в сообщении адресам выехали сотрудники милиции, которые проводят обследование территории в поисках взрывоопасных предметов. Правоохранительные органы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Также сейчас они пытаются установить, кто отправил злополучное письмо.

Милиция просит жителей Витебска отнестись с пониманием к возможным неудобствам, связанным с принятием мер безопасности.