В Докшицком районе автоцистерна вылетела в кювет, водителя и пассажира из кабины смогли достать только спасатели

Іван Дзедушкін • 06/7/20 15:10 • Здарэнні

Утром 5 июня в Докшицком районе аварию потерпела автоцистерна, зажатым в кабине грузовика водителю и пассажиру потребовалась помощь спасателей.



В 9:18 водитель грузового автомобиля «МАЗ», проезжая по автодороге Р-29 у деревни Отрубок, не справился с управлением, вылетел в кювет, въехал в сосонник и врезался в дерево.

Автоцистерна застряла между деревьями а в поврежденной кабине оказались заблокированы водитель и пассажир. Их удалось освободить с помощью специального гидравлического инструмента, сообщается пресс-службой МЧС.

Пассажир в результате ДТП получил травмы и его пришлось госпитализировать. Пострадавшего спасатели передали бригаде скорой медицинской помощи.