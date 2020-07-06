Витебская афиша с 6.7.2020 по 12.7.2020 года

Ульяна Церашкова • 06/7/20 16:47 • Падзеі

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 6 по 12 июля 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

6.07–8.07

"Ржев". Военная драма, Россия, 16+ (16:50). Цена: 4,70–5,50.

"Принцесса Мононоке". Аниме, Япония, 12+ (14:15, 19:00). Цена: 6,30–7,10.

"Феи: Тайна страны драконов". Анимация, 2D/3D, Германия, Люксембург, 6+ (9:05 детский; 10-40 детский, удл. – только 3.07–5.07 3D; 15:10 удл.). Цена: 5,70–7,10; удл. + 30 копеек; детский 2D (6–14 лет) – 2,50; детский 3D – 3,00.

"Унесённые призраками". Аниме, Япония, 12+ (18:55; 12:50). Цена: 4,70–5,50.

"Ледяная принцесса". Анимация, Германия, Канада, 6+ (11:00 детский, удл.). Цена: 1,50 (удлиненный сеанс + 30 копеек; детский (6–14 лет) – 1,00.

"Киндервилейское привидение". Приключения, Беларусьфильм, 0+ (9:20 детский). Цена: 1,50; детский сеанс –1,00.

"Соник в кино". Фантастика, США, Япония, Канада, 6+ (12:20 детский; 16:55). Цена: 4,70–5,50; детский сеанс (6–14 лет) – 2,00.

"Основатель". Драма, биография, история, США, 12+ (21:10). Цена: 4,70–5,50.

"Убийства по открыткам". Детектив, триллер, Великобритания, США, 16+ (21:25). Цена: 5,70–6,60.

9.07–15.07

"Навсикая из долины ветров". Аниме, Япония, 12+ (10:00 – только 11.07 и 12.07; 15:55 удл.; 13:10 детский). Цена: 5,70–6,60; удл. + 0,30; детский (6–14 лет) 2,50.

"Мисс Плохое поведение". Комедия, Великобритания, 16+ (18:10, 22:05 ночной). Цена: 5,70–6,60; ночной сеанс: 7,41–8,58.

"Форсаж Диабло". Боевик, Польша, 18+ (20:10). Цена: 5,70–6,60

"Принцесса Мононоке". Аниме, Япония, 12+ (10:40 детский; 20:45). Цена: 6,30–7,10, детский – 3,00.

"Феи: Тайна страны драконов". Анимация, 2D/3D, Германия, Люксембург, 6+ (12:15 только 11.07 и 12.07 3D детский; 9-00 3D удл. детский; 15:20 удл.). Цена: 5,70–7,10; удл. + 0,30; детский 2D (6–14 лет) – 2,50; детский 3D – 3,00.

"Соник в кино". Фантастика, США, Япония, Канада, 6+ (19:00). Цена: 4,70–5,50; детский сеанс (6–14 лет) – 2,00, удл. + 0,30.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (есть Wi-Fi)

6.07–8.07

"Ржев". Военная драма, Россия, 16+ (21:00). Цена: 4,70–5,50.

"Принцесса Мононоке". Аниме, Япония, 12+ (17:05, 12:20). Цена: 6,30–7,10.

"Феи: Тайна страны драконов". Анимация, 2D/3D, Германия, Люксембург, 6+ (15:30 3D, 10:40 детский). Цена: 5,70–7,10, удлиненный сеанс + 30 копеек; детский 2D (6–14 лет) – 2,50; детский 3D: 3,00.

"Унесённые призраками". Аниме, Япония, 12+ (16:50 удл.). Цена: 4,70–5,50.

"Космическое приключение". Анимация, Китай, 6+ (13:50 детский). Цена: 1,50, 1,00 – детский.

"Птичий дозор". Анимация, Германия, США, 6+ (12:10 детский). Цена: 1,50, 1,00 –детский.

"Ледяная принцесса". Анимация, Германия, Канада, 6+ (8:50 детский). Цена: 1,50, удлиненный сеанс + 30 копеек; детский (6–14 лет) – 1,00.

"Киндервилейское привидение". Приключения, Беларусьфильм, 0+ (9:00 детский). Цена: 1,50; детский –1,00.

"Невероятное перемещение". Приключения, Беларусьфильм, 12+ (10:30 детский). Цена: 1,50; 1,00 – детский.

"Соник в кино". Фантастика, США, Япония, Канада, 6+ (14:50 детский). Цена: 4,70–5,50; детский сеанс (6–14 лет) – 2,00.

"Основатель". Драма, биография, история, США, 12+ (19:30). Цена: 4,70–5,50.

"Убийства по открыткам". Детектив, триллер, Великобритания, США, 16+ (21:35, 19:10 удл.). Цена: 5,70–6,60.

9.07–15.07

"Навсикая из долины ветров". Аниме, Япония, 12+ (19:50 удл., 11:00 детский). Цена: 5,70–6,60; удл. + 0,30; детский (6–14 лет) 2,50.

"Мисс Плохое поведение". Комедия, Великобритания, 16+ (19:40). Цена: 5,70–6,60; ночной сеанс: 7,41–8,58.

"Форсаж Диабло". Боевик, Польша, 18+ (17:45, 21:35). Цена: 5,70–6,60

"Принцесса Мононоке". Аниме, Япония, 12+ (17:20; 13:15 детский). Цена: 6,30–7,10, детский – 3,00.

"Феи: Тайна страны драконов". Анимация, 2D/3D, Германия, Люксембург, 6+ (10:25, 12:05 3D – только 11.07 и 12.07 детский; 15:40 3D удл. детский). Цена: 5,70–7,10; удл. + 0,30; детский 2D (6–14 лет) – 2,50; детский 3D – 3,00.

"Соник в кино". Фантастика, США, Япония, Канада, 6+ (13:40 удл.; 9:00 детский; 15-45 детский). Цена: 4,70–5,50; детский сеанс (6–14 лет) – 2,00.

"Убийства по открыткам". Детектив, триллер, Великобритания, США, 16+ (22:05 ночной). Цена: 6.11–7,15.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Хэппи-энд". Комедия, Россия, Тайланд, 12+.

"Артур и Мерлин: Рыцари Камелота". Боевик, исторический, приключения, Великобритания, 16+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

10.07 (19:00) «Дом на мяжы». Трагікамедыя.

11.07 (18:00) «Матылёк... Матылёк...» Меладрама.

12.07 (18:00) «Не искушай мяне без нужды…» Музычна-паэтычны вечар.

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

Внутренний дворик филармонии

7.07 (13:00), 8.07 (19:00) Вечер памяти Валентины Толкуновой и Анны Герман «Вы вспомните меня когда-нибудь…». Исполнители: Оксана Новикова, Елена Гракова.

8.07 (12:00) «Филармония онлайн» на сайте vitebsk-fil.by Концерт ансамбля танца, музыки и песни «Талака».

9.07 (13:00), 11.07 (11:00) Мюзикл для детей «Золотой цыпленок».

10.07 (19:00) Концерт камерной музыки «БалаLIKEs». Октет балалаек «Витебские виртуозы».

12.07 (12:00) «Премьера видео» на сайте филармонии vitebsk-fil.by Терем-квартет на «Славянском базаре в Витебске» (15.07.2019) при участии октета балалаек «Витебские виртуозы».

15.07 (13:00) Концерт инструментальной музыки "Around the world". Татьяна Мовля (цымбалы).

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Вся жизнь в свете рампы». Выставка, посвященная Народной артистке Республики Беларусь Светлане Окружной.

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

«Магия акварели». Акварель Феликса Гумена.

Выставка работ из фондов музея.

“Реквием”. Живопись участника войны заслуженного деятеля искусств БССР Александра Соловьева.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Я рисую город». Выставка детского творчества (до 7.09).

«Лениниана в собрании И. Галькевича». Мини-выставка памятных медалей.

Выставка Музея утюга (до 1.11).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

“Рисуют мальчики войну”. Детские работы на тему войны.

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

Фотовыставка Павла Волынцевича (до ноября).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94

«100 плакатов #UNOVIS100». Выставка лауреатов и жюри международного конкурса плаката «УНОВИС. 21 век» (до 20.01).

Музей онлайн https://www.youtube.com/channel/UCf976AZJ16M590yF89DGoGQ

«Портрет города». Художественный проект (до 30.08).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Музей онлайн: https://www.youtube.com/watch?v=iBH_F4VVJOg&feature=youtu.be

Образовательный проект об истории города и ВНХУ https://www.youtube.com/channel/UCf976AZJ16M590yF89DGoGQ

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Видеоэкскурсия https://www.youtube.com/watch?v=SKHGtiu1nyo&feature=youtu.be

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка, посвященная 100-летию со дня рождения Генриха Манделя.

Марк Шагал и художники витебского авангарда (из фондов музея, до 13.09).

Оригинальные графические работы М. Шагала (литографии, офорты) из фондов музея (до 27.09).

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

7.07 (21:00) «З днём народзінаў, Марк!». Тэатральна-музычная вечарына.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выстава гарадскога клуба майстроў (до 8.07).

«Оттенки души». Живопись Светланы Мишурной.

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянно действующая экспозиция.

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

«Афганистан». Выставка фотографий В. Белоуса.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

«Просмотр». Выставка Александра Демидова.

Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

«Неожиданное» Выставка работ доцента кафедры дизайна и моды ВГТУ Татьяны Маклецовой.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

11:00–17:00 Работает комплекс аттракционов.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

6.07, 8.07, 10.07 (20:00) Кинопоказы.