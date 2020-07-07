89-летняя браславчанка победила коронавирус. Ее выздоровлению радовались 7 детей, 15 внуков и 19 правнуков

ННВ • 07/7/20 1:11 • Здароўе

Томография показала, что поражены 80% легких 89-летней жительницы деревушки в Браславcком районе на границе с Литвой Марии Синицы. Как старенькая бабушка смогла справиться с коронавирусной инфекцией?



У пенсионерки хронический бронхит, поэтому на кашель она не обращала внимания, а повышенную температуру списывала на обычную простуду. Однако, когда температуру не удалось сбить, «скорая» забрала бабушку в инфекционное отделение районной больницы, а томография дала неутешительные результаты — коварная болезнь успела поразить 80% легких.

Лежать на животе женщине, которой вот-вот будет 90 лет, безусловно, было не легко. В палате она была практически одна, а с близкими могла разговаривать только по телефону. Однако, проведя в больнице три недели, браславская бабушка вышла победительницей, сообщает «Браслаўская звязда».

Корреспондентке газеты переболевшая коронавирусом бабушка в шутку заявила, что превозмочь болезнь ей помогли… посаженные огороды. Сейчас, после перенесенной болезни, 89-летняя Мария Синица быстро устает и живет пока у детей, но все равно ведет борьбу с сорняками. А дома в Сатнковичах ее дожидаются многочисленные клумбы, ибо бабушка заядлый цветовод.

Безусловно, из больничной палаты жительницу Браславщины, которой Господь отмерил немалые года, ожидали не только цветы: ведь она воспитала 7 детей, у бабушки уже 15 внуков, которые, в свою очередь, успели произвести 19 правнуков.

В это нелегкое время, когда коронавирус бушует по всему миру, пример Марии Лифановны Сицицы, пережившей Вторую мировую войну и победившей COVID-19, должен вдохновлять всех белорусов.