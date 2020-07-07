Более 700 человек уже заразились коронавирусом в Полоцком районе

ННВ • 07/7/20 15:54 • Здароўе

В Полоцке и Полоцком районе зафиксировано 732 лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19.



По состоянию на 26 июня в этом регионе было 649 таких случаев, таким образом за прошедшее время заболели еще 83 человека.

Выздоровели после коронавирусной инфекции уже 422 человека, эта на 141 пациента больше чем было 11 дней назад. То есть за это время поправилось в 1,7 раза больше людей, чем заболели. Активных случаев (без учета летальных исходов) сейчас 310 против 368 в конце июня.

При этом по информации газеты «Полацкі веснік» амбулаторно в районе сейчас лечится 237 человек, тогда как раньше было 279 таких больных. В стационаре 102 находятся 102 пациента с пневмонией, их количество уменьшилось на 18 человек.