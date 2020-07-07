Более 700 человек уже заразились коронавирусом в Полоцком районе

• 07/7/20 15:54 • Здароўе

В Полоцке и Полоцком районе зафиксировано 732 лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19.
Пациент с подозрением на коронавирус в транспортировочном изолирующем боксе, Витебск / Coronavirus patient in a sealed plastic medical isolation box for transporting in Vitebsk, Belarus. Фото Сергея Серебро / Photo Serge Serebro

По состоянию на 26 июня в этом регионе было 649 таких случаев, таким образом за прошедшее время заболели еще 83 человека.

Выздоровели после коронавирусной инфекции уже 422 человека, эта на 141 пациента больше чем было 11 дней назад. То есть за это время поправилось в 1,7 раза больше людей, чем заболели. Активных случаев (без учета летальных исходов) сейчас 310 против 368 в конце июня.

При этом по информации газеты «Полацкі веснік» амбулаторно в районе сейчас лечится 237 человек, тогда как раньше было 279 таких больных. В стационаре 102 находятся 102 пациента с пневмонией, их количество уменьшилось на 18 человек.

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