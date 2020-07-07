Более полумиллиона долларов обойдется благоустройство улицы Кирова в Витебске накануне «Дожинок»

Сяржук Серабро • 07/7/20 14:29 • Падзеі

Начались работы по благоустройству улицы Кирова в Витебске, их стоимость составляет 1 268 818 рублей 21 копейка. В начале улицы появится арка с орденом Трудового Красного Знамени, а также в сквере установят скульптуру, посвященную советской молодежи 1950-х. Что еще изменится?



Сейчас идет демонтаж еще советской чугунной ограды, отделявшей сквер от проезжей части. Сообщение о начале этих работ появилось в городском чате «Витебск: ПДД, экология, архитектура».

Напомним, что в конце прошлого года был опубликован тендер на разработку проектной документации по благоустройству улицы Кирова. Согласно заданию предполагалось заменить чугунное ограждение, тротуарные плиты, фонарные столбы, а также построить фонтан и три арки. Ориентировочная стоимость разработки проекта составляла 188 800 рублей, конечная цена неизвестна, так как закупка была признана несостоявшейся.

12 июня УКС Витебска был объявлен тендер по выбору генподрядчика для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Благоустройство улицы Кирова на участке от ул. Космонавтов до ул. Комсомольская» с ориентировочной стоимостью 1 409 798 рублей. Закупка производилась по упрощенной схеме.

Согласно опубликованным документам, теперь идет речь о следующих работах по реконструкции и капитальному ремонту улицы Кирова:

установка монолитной железобетонной пригласительной арки с размещением на фланкирующих простенках декоративных горельефов с изображением ордена Трудового Красного Знамени и фрагмента Указа о награждении им города Витебска;

установка парковой скульптурной композиции (предусмотрено место установки, объемы работ по установке и стоимость) посвящённой молодёжи 1950-х годов;

установка электрических щитков для обеспечения подключения торговых точек, электрическое питание иллюминации и освещения сквера;

замена сетей электроснабжения;

-устройство видеонаблюдения;

-устройство видеонаблюдения; замена опор и торшеров наружного освещения, существующей иллюминации;

установка информационной таблички для бюста Сергея Кирова с подсветкой монумента;

устройство входных групп с устройством декоративных цветочниц, обрамленных гранитным бортовым камнем и дополнительного озеленения;

замена существующего плиточного покрытия центральной пешеходной аллеи, тротуаров на покрытие из мелкоштучной бетонной тротуарной плитки;

замена и установка дополнительных малых архитектурных форм;

покраска существующих металлических арок;

демонтаж рекламных щитов, существующих ограждений, постаментов, гранитного борта с заменой на новый;

частичный демонтаж и восстановление дождевой канализации;

устройство искусственных неровностей на проезжей части улицы Кирова с установкой соответствующих дорожных знаков.

Как видим, сейчас речи о фонтане не идет, зато появилась какая-то скульптурная композиция, которая фигурирует в документах, то как посвященная молодежи 1950-х, то как «Влюбленные». Кроме того, предусмотрен демонтаж чугунного ограждения без его замены. Примечательно, что литую ограду посчитали находящейся в неудовлетворительном состоянии, хотя очевидно, что она пережила бы еще не одного мэра.

1 июля подрядные торги были проведены и их выиграло общество с ограниченной ответственностью «ПлиссаСтрой», предложившее цену в 1 268 818 рублей 21 копейка. Из них 1 203 556 рублей 82 копейки пойдут на реконструкцию, а 65 261 рубль 39 копеек — на капитальный ремонт.

Эта же компания строила новую доску почета на площади Победы, а также имеет опыт проведения реконструкции в парке Фрунзе возле площади Свободы.

Таким образом, с учетом стоимости разработки проектной документации, благоустройство улицы Кирова может обойтись городскому бюджету до 1 392 356 рублей, что по сегодняшнему курсу составляет около 570 000 долларов.

Реконструкция должна проходить с 15 июля по 30 сентября, а капитальный ремонт — с 1 по 30 августа.

Более полумиллиона долларов обойдется благоустройство улицы Кирова в Витебске накануне «Дожинок»



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