На крышу школы в Билево установят солнечные батареи

Сяржук Серабро • 07/7/20 23:04 • Экалогія

Более 100 000 рублей потратят на установку солнечной батареи на крышу школы №46 имени Ивана Баграмяна в Витебске.



Тендер по выбору генподрядчика для внедрения фотоэлектрической станции в системе электроснабжения этой средней школы в Билево объявило частное унитарное предприятие по оказанию услуг «Витинжпродукт».

Согласно условиям тендера необходимо разработать всю нужную документацию и установить солнечные батареи на крыше здания школы «под ключ». Разработка ПСД должна начаться в июле, на это отводится 21 день. Монтаж системы должны начать в сентябре и управиться за 10 дней.

Планируется, что мощность установки солнечных батарей на крыше здания составит 35-40 кВт. Ориентировочная стоимость проекта составляет 102 500 рублей, при чем 100 000 выделяются из республиканского бюджета, а 2500 рублей собраны на субботнике.

Средняя школа №46 открылась в Билево десять лет назад, это была первая школа, построенная в новом спальном районе.