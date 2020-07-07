Труп сбитой женщине на дороге в Лиозненском районе обнаружил дальнобойщик. Как милиция искала водителя, совершившего наезд?

Іван Дзедушкін • 07/7/20 0:28 • Здарэнні

Тело погибшей женщины на 29 километре автодороги «Витебск-Лиозно-граница Российской Федерации» в ночь с 1 на 2 июля заметил водитель фуры.



О страшной находке дальнобойщик сообщил в милицию. Правоохранители начали поиск совершившего наезд на пешехода водителя в нескольких районах Витебской области.

Скрывшегося с места ДТП автомобилиста нашли в Полоцке. Там же был обнаружен и автомобиль, имеющий характерные повреждения после столкновения с человеком.

В результате находившийся за рулем авто в момент дорожно-транспортного происшествия 39-летний житель Полоцка был задержан, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.