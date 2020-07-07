В Витебске дворник украл туи, высаженные у подъезда пенсионеркой

Іван Дзедушкін • 07/7/20 16:42 • Здарэнні

Три туи, которые купила пенсионерка за свои деньги и посадила у подъезда, вскоре пропали. Но милиции удалось найти похитителей.



Как выяснили оперативники уголовного розыска Октябрьского РОВД, на саженцы стоимостью около 100 рублей покусился местный дворник, который на помощь позвал своего безработного друга из Сененского района. Они выкопали туи продали их общему знакомому.

В результате в отношении обоих мужчин возбудили уголовное дело. Кроме того, милиция проверяет их причастность к совершению других подобных преступлений, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.