Всю ночь искали в Докшицком районе 85-летенго дедушку, ушедшего за грибами

ННВ • 07/7/20 15:06 • Здарэнні

6 июля 85-летний пенсионер ушел за грибами в лес у деревни Домашковичи Докшицкого района и заблудился.



Сообщение о заблудившемся престарелом грибнике в МЧС получили в 20:09. На его поиски отправились родственники, местные жители, милиция и спасатели. Всего в поисковых работах задействовали 5 единиц техники и порядка 20 человек.

Ночью пенсионера, однако, найти не удалось. Лежащего в густой траве дедушку спасатели заметили только в 5:25 утра. Грибника вынесли из леса на носилках и передали бригаде «скорой». После его осмотра выяснилось, что госпитализация не требуется, сообщается пресс-службой МЧС.