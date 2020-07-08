Блудное место: в Докшицком районе районе опять искали заблудившегося пожилого пенсионера

Зоя Машэка • 08/7/20 14:03 • Здарэнні

Второй день ищут заблудившихся стариков в лесу у деревни Домашковичи Докшицкого района: не успели найти 85-летнего грибника, как потерялся 74-летний.



О заблудившимся пенсионере спасателям сообщили в 14:12, к поискам пожилого мужчины преступили спасатели и милиционеры. Потерявшегося сельчанина они нашли в 16:10, в медицинской помощи он не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.

Примечательно, что накануне ночью в этом же лесу проходила спасательная операция по поискам 85-летнего грибника. Престарелый дедушка заблудился 6 июля, а отыскали его только утром 7 числа.

Как видим, спустя всего несколько часов сотрудникам МВД и МЧС пришлось вернуться в лес, чтобы разыскать очередного любителя тихой охоты.