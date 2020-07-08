Два самосвала столкнулись в Полоцком районе, пострадал водитель одного из грузовиков

Іван Дзедушкін • 08/7/20 23:37 • Здарэнні

8 июля у деревни Заскорки Полоцкого района на автодороге Н-3200 столкнулись грузовые автомобили «МАЗ» и «MAN», один водитель пострадал.



В результате столкновения 55-ледний водитель «МАЗ» получил травмы и его пришлось госпитализировать, управлявший автопоездом «MAN» 47-летний шофер в дорожно-транспортном происшествии не пострадал.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Зафиксирована следовая картина ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, об этом «ННВ» сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.