Два самосвала столкнулись в Полоцком районе, пострадал водитель одного из грузовиков
8 июля у деревни Заскорки Полоцкого района на автодороге Н-3200 столкнулись грузовые автомобили «МАЗ» и «MAN», один водитель пострадал.
В результате столкновения 55-ледний водитель «МАЗ» получил травмы и его пришлось госпитализировать, управлявший автопоездом «MAN» 47-летний шофер в дорожно-транспортном происшествии не пострадал.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Зафиксирована следовая картина ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, об этом «ННВ» сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
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