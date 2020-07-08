Пожарные провели учения в Летнем амфитеатре — главной сценической площадке «Славянского базара в Витебске»

ННВ • 08/7/20 13:45 • Культура

В преддверии «Славянского базара в Витебске» спасатели провели учения на главной сценической площадке фестиваля — в Летнем амфитеатре.



Подготовка МЧС к фестивалю началась ещё 18 июня. На всех фестивальных объектах проверяются меры безопасности, отрабатываются оперативные планы и карточки тушения пожаров, планы эвакуации. В течение июня-июля спасатели провели 15 занятий и масштабные тактико-специальные учения в Летнем амфитеатре.

Проводимые профилактические мероприятия направлены на обеспечение пожарной безопасности гостей и жителей города во время «Славянского базара в Витебске», сообщается пресс-службой МЧС.