Витебский облисполком уравнял ставки аренды на все типы озер

Сяржук Серабро • 08/7/20 14:54 • Экалогія

Внесены изменения в решение Витебского облисполкома «О ставках платы за аренду рыболовных угодий», принятое пять лет назад.



Согласно этим изменениям, принятым облисполкомом 24 июня, ставки аренды на все виды озер в Витебской области будут одинаковые и составят 0,2 базовой величины в год за один гектар площади водоема.

В предыдущей редакции этого решения за лещево-судачьи рыболовные угодья предусматривалась в два раза большая ставка арендной платы — 0,4 базовой величины в год за один гектар площади водоема, которую теперь уровняли с озерами других классов.

Кроме того, из приложения к решению удалены ставки за аренду участков водотоков, так как с 2017 года такие рыболовные угодья не могут передаваться в аренду.