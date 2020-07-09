70% респондентов встревожены из-за коронавируса — результат опроса Городокского райисполкома

Сяржук Серабро • 09/7/20 23:19 • Здароўе

Тревогу в той или иной степени испытывают 70% респондентов, ответивших на опрос о ситуации с эпидемией коронавируса на сайте Городокского райисполкома.



Панику испытывают 13% или 26 проголосовавших; сильную тревогу из-за ситуации с коронавирусом ощущают 26% или 49 ответивших, еще 29% (56 посетителей) отметили, что встревожены текущей ситуацией.

Спокойны во время эпидемии COVID-19 только 30% или 57 человек, принявших участие в опросе на сайте местной исполнительной власти.

Последний раз информация об эпидемиологической ситуации в Городокском районе была опубликована 25 июня, тогда в регионе, где проживает 22 476 человек, зарегистрировали 220 случаев заражения коронавирусом, то есть заболел почти каждый сотый житель Городоччины. После этого информация о заболеваемости кооронавирусной инфекцией не обновлялась.