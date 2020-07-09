Чтобы достать пьяного водителя из машины после погони в Витебске сотрудники ГАИ разбили стекло. Оперативное видео

Іван Дзедушкін • 09/7/20 11:35 • Здарэнні

Пьяный водитель пытался удрать от патруля ГАИ по улице Лазо в ночь с 7 на 8 июля, погоня закончилась повреждением автомобиля нарушителя.



Примерно в 1:50 ночи попытались остановить ехавший по улице Лазов минивэн «Dodge Caravan», но его водитель, проигнорировав сигнал об остановке, стал удирать от патрульного авто.

Удирая от погони, он доехал до перекрестка проспекта Фрунзе с улицей Берестеня, где все-таки остановил машину. Выходить из нее он отказался, и попытался снова уехать, но минивэн был заблокирован автомобилем ГАИ.

Увидев, что удрать от патруля не удастся, водитель запер двери своего авто и уселся на пассажирское сиденье. На все уговоры милиционеров выйти он не реагировал.

Оставив надежду выманить нарушителя наружу, сотрудники ГАИ разбили стекло водительской двери и открыли минивэн. Водителя задержали и доставили на медосвидетельствование, как позже показали анализы в выдыхаемом им воздухе содержалось свыше 2 промилле алкоголя.

После этого водитель был вынужден признать вину, на автомобиль «Dodge Caravan» наложили арест, сообщается пресс-службой МВД.