КГК обнаружил, что к уборочной в Витебской области готово только 60% комбайнов

ННВ • 09/7/20 12:30 • Эканоміка

На 1 июля готовность зерноуборочных комбайнов в Витебской области составляла только 60%.



При этом в сельхозорганизациях Толочинского района было готово только 14% комбайнов, Витебского – 29%, Сенненского – 33%, Браславского – 48%. Несколько выше готовность зерноочистительно-сушильных комплексов – 70% (самая низкая в хозяйствах Глубокского района – 52%, Докшицкого – 53%, Оршанского – 56%).

Для принятия незамедлительных мер по подготовке техники к уборке урожая 2020 года Комитетом госконтроля проинформированы соответствующие районные исполнительные комитеты и Витебский облисполком, сообщает пресс-служба КГК.