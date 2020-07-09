КГК обнаружил, что к уборочной в Витебской области готово только 60% комбайнов

• 09/7/20 12:30 • Эканоміка

На 1 июля готовность зерноуборочных комбайнов в Витебской области составляла только 60%.
Уборочная: комбайны жнут ячменное поле, 2011 год. Фото Сергея Серебро

При этом в сельхозорганизациях Толочинского района было готово только 14% комбайнов, Витебского – 29%, Сенненского – 33%, Браславского – 48%. Несколько выше готовность зерноочистительно-сушильных комплексов – 70% (самая низкая в хозяйствах Глубокского района – 52%, Докшицкого – 53%, Оршанского – 56%).

Для принятия незамедлительных мер по подготовке техники к уборке урожая 2020 года Комитетом госконтроля проинформированы соответствующие районные исполнительные комитеты и Витебский облисполком, сообщает пресс-служба КГК.

  • 5
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 